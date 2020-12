BIR EL-DJIR ET BENFREHA (ORAN) : Remise des clés de 241 logements ‘’ LPA’’

Une cérémonie de remise de clés de 241 logements promotionnels a été organisée dans les deux communes de Bir El-Djir et Benfreha de la wilaya d'Oran. La cérémonie de remise de clés aux souscripteurs de logements promotionnels LPA a été présidée par le chef de la daïra de Gdyel en présence du directeur de logement, du directeur général de l'OPGI et des deux maires de Bir El-Djir , Benfreha ainsi que les bénéficiaires de ces types de logements promotionnels LPA et API. L'opération a concerné la remise de clés des 80 logements de type LPA aux heureux bénéficières de la cité de l'USTO ainsi que 36 logements IPA dans la commune de Bir El-Djir, suivie par la seconde opération de remise de clés aux bénéficiaires des 125 logements promotionnels LPA aux bénéficiaires de la commune de Benfreha et les 36 logements IPA de Bir El-Djir. Les trois opérations d'attribution de logements promotionnels LPA se sont déroulées dans de meilleures conditions et ont été très appréciées par la population Oranaise. Il est à préciser que cette première cérémonie symbolique de remise de clés concerne l'attribution des 241 logements promotionnels LPA et API affectés aux bénéficiaires des deux communes de Bir El-Djir et Benfreha dans le cadre du programme d'attribution, elle sera suivie par d'autres opérations d'attribution de différents types de logements promotionnels publics LPP et autres logements promotionnels publics LPL de la wilaya d'Oran. Ces 241 logements promotionnels LPA et API représentent le reste de plusieurs quotas inscrits au titre de différents programmes d’habitat, consacrés les années dernières à ces communes, selon le directeur général de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI).