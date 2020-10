BIR EL-ATER (TEBESSA) : Réception en 2021 de l’évitement de la mine de phosphate

L'évitement de la mine de phosphate de Bled El-Hadba, situé dans la commune de Bir El-Ater (120 km au Sud de Tébessa) sera réceptionné et mis en service "au cours du premier semestre 2021", a indiqué le directeur local des travaux publics Rachid Salmi. "Cet évitement permet aux usagers de la route de rallier Bir El Ater sans passer par la mine de Bled El Hadba et assure une fluidité dans la circulation pour les camions qui se dirigent vers la mine de phosphate", a précisé la même source à l'APS. Il a ajouté, dans ce sens, la mise en service de cet axe routier est inscrite dans le cadre de la réalisation du méga projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate de Bled El-Hadba. Une enveloppe financière de l'ordre de 1,2 milliard DA a été mobilisée pour la réalisation de cet évitement, sur une longueur de 16 km, renforcé par un ouvrage d'art, a fait savoir le même responsable, soulignant que le taux d'avancement des travaux a dépassé 85%. Pour rappel, le projet complexe de l'extraction et transformation du phosphate et gaz naturel de Bled El-Hadba et son exportation vers les marchés mondiaux lancé en 2018, dans le cadre d’un partenariat algéro-chinois. Ayant nécessité un investissement qui s'élève à 6 milliards de dollars, le projet dont la mise en exploitation est prévue pour 2022 permettra d'engendrer 3.000 postes d'emploi direct et plus de 14.000 autres indirect. Il permettra également d'augmenter la production nationale de phosphate, acides phosphoriques et ammoniac de 2 millions de tonnes actuellement à 10 millions de tonnes par an et d'assurer des revenus financiers en devises dépassent 1,9 milliard de dollars par an.