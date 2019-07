BILLETS VERS LA FRANCE : Air Algérie casse les prix

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé, à travers un communiqué, avoir lancé des tarifs promotionnels pour les billets d’avion vers différentes villes françaises. Ainsi, il sera possible de se payer un billet d’avion vers la France à partir de 17 900 DA avec Air Algérie. Les tarifs promotionnels vers La France : Marseille au départ d’Alger, à partir de 17 900 DZD TTC. Paris au départ d’Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Annaba, Chlef, Batna, Biskra et Bejaia : à partir de 21 900 DZD. Lyon au départ d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, Batna, Biskra et Bejaia : à partir de 19 900 DZD. Nice au départ d’Alger et Constantine : à partir de 19 900DZD. La promotion lancée par le pavillon national concerne également les vols à partir des villes françaises vers l’Algérie. Alger au départ de Marseille, à partir de 114 euro TTC. Bejaia et Sétif au départ de Marseille , à partir de 149 euro TTC. Annaba, Batna, Chlef , Constantine, Jijel, Oran et Tlemcen au départ de Marseille , à partir de 159 euro TTC. « La période de vente pour ces promotions s’étend jusqu’au 29 juillet 2019 pour un maximum de séjours de 45 jours. A noter que cette offre est soumise à conditions et qu’elle est « valable dans la limite des sièges disponibles » lit-on, d’ailleurs, dans le communiqué de la compagnie.