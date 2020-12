BILAN SUR LES ZONES D’OMBRE : Vers une nouvelle rencontre Gouvernement-Walis

Beldjoud a annoncé, lors d’un exposé devant la Commission des Finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen du projet de Règlement budgétaire pour l’exercice 2018, "la programmation d’une rencontre Gouvernement-Walis consacrée au bilan sur les zones d’ombre, dont la date sera fixée ultérieurement par le Président de la République", indique un communiqué de l'Assemblée. "Une enveloppe de 50 milliards de DA a été dégagée pour le développement de ces régions", a souligné le ministre lors de cette présentation, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement Bessma Azouar. Répondant, par ailleurs, aux préoccupations des membres de la Commission concernant les cantines scolaires, le ministre a affirmé que "le Président de la République a donné des fermes instructions pour que soient assurés aux élèves des repas convenables", précisant que "ce point sera au menu de la conférence virtuelle qu'il tiendra cette semaine avec les walis et les chefs de daïras". M. Beldjoud a appelé, dans ce sens, les députés et différents acteurs à "signaler tout dépassement enregistré dans leurs wilayas". Concernant le transport scolaire, le ministre a fait savoir qu’une correspondance a été adressée au Premier ministre pour l’obtention d’une autorisation exceptionnelle permettant de combler le déficit en chauffeurs de bus de transport scolaire, dont le nombre est estimé à près de 5600 conducteurs". Relevant "une amélioration" en matière de distribution des logements sociaux, M. Beldjoud a évoqué "l'ouverture d'enquêtes sur tous les dépassements enregistrés", insistant sur "l'impératif respect, strict et rigoureux, de la loi". Une enveloppe de plus de 184 milliards de DA a été consacrée à la réalisation de 12.489 projets de développement sur près de 33.000 projets destinés aux zones d’ombre au niveau national, selon les chiffres précédemment dévoilés par le conseiller du Président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Merrad. Ses sorties sur terrain effectuées dans les différentes régions du pays tout au long de ces derniers mois ont permis de recenser plus de 15.000 zones d’ombre avec une population de près de 8 millions d’habitants. D’ici la fin de l’année en cours, plus de 50% de ces projets seront réalisés pour que l’année 2021 soit "l’année des zones d’ombre par excellence".