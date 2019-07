BILAN MENSUEL DE LA POLICE JUDICIAIRE : Criminalité en baisse à Sidi Bel Abbès

116 affaires, selon le même communiqué, inhérentes aux crimes et autres délits ont été répertoriées, ciblant 143 personnes, dont 10 ont été mises derrière les barreaux. A cela s'ajoute 64 affaires de crimes et délits financiers, impliquant 99 personnes dont 43 ont été mis en détention provisoire. Dans le registre des biens publics, 40 affaires ont été inscrites par les mêmes services impliquant 58 personnes dont 18 ont été mises à l’ombre, ainsi que le traitement de 33 affaires de stup, ayant concerné 41 personnes;22 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur. Les conflits à caractères familiaux et moraux ont touché 16 affaires, impliquant 29 individus dont 13 ont été incarcérés. Lors de 47 opérations de police exécutées dans les quartiers névralgiques, 700 personnes ont été arrêtées puis examinées dont 68 étaient recherchées et mises en cause dans des affaires de divers crimes, dont 36 ont été écrouées.