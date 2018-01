BILAN INQUIETANT DES ACCIDENTS A MOSTAGANEM : Les routes ont fait 26 morts en 2017

La direction de l’unité principale de la protection civile a effectué 25906 interventions de sauvetage regroupant des accidents de circulation, des dégâts, évacuation des malades, étouffement des incendies et couverture sécuritaire. S’agissant, des accidents de circulation, il a été enregistré 26 morts âgés entre 16 et 69 ans dont 23 hommes et 3 femmes et 1315 blessés avec des dommages légers dans 1169 accidents. La direction a relevé 5 points noirs à travers les chemins de wilaya qui sont concentrés sur les axes routiers des RN90, 11, 17 et chemin de wilaya CW24. Les causes de ce sinistre sont les conducteurs ne respectant pas le code de la route notamment, sur le non-respect de la vitesse et des dépassements dangereux. Les accidents ont connu une hausse au mois de juillet de l’année 2017 dont ils ont noté 170 accidents de circulation causant 5 morts et 210 blessés lesquels ont reçu les premiers soins. Il demeure lourd par rapport aux mois passés. Notons, qu’Il a été enregistré 3 morts au mois d’Aout dans 164 accidents provoquant 194 blessés ayant reçu des soins sur place. Dans la même période de l’année 2016, l’analyse a fait ressortir une baisse uniquement de 49 accidents de circulation avec 153 blessés avec un surplus de 4 morts. Pour ce qui est du sauvetage et des secours, il a été évacué 14157 malades et blessés vers différents centres de santé et urgences médicales et le transport des morts vers le service de la morgue. L’unité a circonscrit 1660 incendies, en plus des incendies domestiques totalisant 1945 interventions et secourus 445 blessés et décès d’une personne.