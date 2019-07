BILAN DES UNITES DE LA PROTECTION CIVILE : 260 interventions suite aux appels de détresse

Plusieurs interventions ont été enregistrées par les éléments de la protection civile durant la période qui s’étale du 11/07/2019 au 14/07/2019 à travers divers domaines d'activités liées aux accidents de la route, accidents domestiques, évacuation sanitaire, lutte contre les incendies et couverture du dispositif de sécurité. En effet, les unités de la protection civile ont enregistré 260 interventions après la réception des appels de détresse par les citoyens dont 150 interventions particulièrement dans des opérations d'évacuation sanitaire parmi lesquelles ont été secourus et transférés 160 blessés et malades vers des hôpitaux par les sapeurs pompiers de la protection civile. Alors que la saison estivale bat son plein, et en raison de la canicule, les 43 plages autorisées à la baignade ont accueilli plus de 500 000 estivants des wilayas de l’intérieur et même du sud Algérien et sans compter une grande affluence des véhicules ayant entrainé des bouchons dans les grands axes de la périphérie du centre urbain. Concernant les accidents de la circulation, les unités de la protection civile ont effectué 13 interventions dans 13 accidents, ayant causé 18 blessés dans des incidents séparés, lesquels ont été transférés à l'hôpital. Ces accidents n’ont pas fait de morts. Par ailleurs, ces unités ont également opéré dans 20 interventions dont il a été circonscrit des incendies agricoles. En ce qui concerne les différentes opérations, les unités de la protection civile étaient au nombre de 73, dont 07 ont été blessées du fait de la couverture des services de sécurité. S’agissant des diverses interventions, les unités ont effectué 73 interventions dont il a été secouru 7 blessés lors des opérations de couverture du dispositif de sécurité. Les principales interventions sont : des opérations de secours dans un accident de circulation suite à une collision entre deux véhicules au niveau de la RN17B, au lieu dit, douar Kahlala relevant de la localité de Haciane. Il a causé 3 blessés passagers ayant des blessures légères et dont l’âge est entre 30 et 48 ans. Ces victimes ont été prises en charge médicalement et transférées à la polyclinique de la daïra d’Ain Nouissy. Dans ce même contexte, un autre accident de la circulation s’est produit lorsqu’un véhicule de tourisme a raté un virage et s’est renversé au niveau du douar, Amaria sis à Sidi Lakhdar faisant 3 blessés. Ils ont reçu les premiers soins et évacués aux urgences médicales de Sidi Lakhdar. Par ailleurs, le spectre des incendies n’en fini pas, des interventions de secours se poursuivent pour lutter et maitriser les ignés qui ont dévasté une récolte agricole au niveau du douar Timetrayet dans la commune d’Achaacha, où un champ d’un hectare de céréale et 160 bottes de foin en forme de meule en plein air sont partis en fumée.