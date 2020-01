BILAN DES DOUANES DE LA WILAYA DE NAAMA : Saisie de plus de 13 quintaux de kif et de 21 véhicules

Les services des douanes de la wilaya de Naâma, opérant en étroite collaboration avec les différents services de sécurité ont enregistré un bilan net positif dans le courant de l’exercice de l’année 2019, dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue et de la contrebande en tous genres. La valeur marchande des produits saisis s’élève à plus de 100 milliards de centimes. La lecture du bilan de l’exercice de l’année 2019 présenté dernièrement par l’inspection des divisions des Douanes de la wilaya de Naâma relevant de la direction régionale des douanes algériennes à Béchar fait ressortir qu’au cours des 9 affaires traitées en ce qui concerne le trafic de drogues, 13 quintaux et 7 kg de kif traité ont été saisis. Le bilan fait également état de la saisie 22 000 unités de boissons alcoolisées, de cigarettes, de tabac à chiquer et d’ovins. Il faudrait noter aussi que pas moins de 21 véhicules de transport de marchandises de contrebande ont été saisis dans le courant de l’année écoulée. Les observateurs qui suivent de près l’évolution du trafic contrebandier dans cette wilaya limitrophe avec le territoire chérifien, tels que les gens de la presse et des différents corps sécuritaires, ont plus relevé que les narcotrafiquants semblent plutôt privilégier comme zone de passage, le côté sud du vaste territoire de la wilaya de Naâma au côté nord. C'est-à-dire qu’au cours de l’année 2019, il y a eu plusieurs tentatives d’acheminement de drogues par la zone de la daïra de Sfissifa, alors que par le passé cela se faisait dans les zones d’El Kesdir et de Mekmen Benamar.