BILAN DES ACTIVITES DE LA POLICE D’ADRAR : 781 affaires traitées durant les 9 derniers mois

Le bilan des activités de la sûreté de wilaya d’Adrar fait ressortir qu'au cours des 9 mois écoulés, les différents services de police ont traité 781 affaires impliquant 864 personnes. Sur ces 781 affaires traitées 70% ont été solutionnées. Parmi ces 781 affaires traitées, les atteintes aux biens particuliers dont le nombre d’affaires traitées a atteint 343 sont en pôle position suivis de près par les atteintes aux personnes avec 190 affaires enregistrées. Les atteintes aux biens publics sont en troisième position avec 70 affaires traitées. Viennent ensuite 60 affaires relatives aux crimes économiques et financiers, 35 affaires de cybercriminalité et 33 affaires touchant au domaine de la famille et aux bonnes mœurs. Les affaires relatives au trafic de drogue ont atteint le chiffre 50. La quantité saisie est d’un pesant global de 17 kg et 330,19 g de résine de cannabis, 285 comprimés de psychotropes et un flacon de liquide hallucinogène de marque Nozinan . Contrairement aux bilans des années passées, le bilan présenté ce 1er novembre 2019 manque de données précises sur le sexe et les franges d’âge ainsi que le nombre des personnes impliquées dans chacune des affaires traitées tout comme il manque de données sur l’immigration clandestine qui comme tout le monde le sait a enregistré une hausse considérables ces dernières années.