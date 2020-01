BILAN DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : 22 morts et 1702 blessés en 2019 à Mostaganem

La même source fait remarquer que le mois le plus lourd a été celui de juillet, avec la mort de 5 personnes et 180 autres blessées à la suite de la survenue de 160 accidents de la circulation. Par ailleurs, la protection civile précise que le bilan des accidents de la route était nul pour les mois de février, juin, octobre, novembre et décembre et ce , grâce à la politique nationale adoptée et concrétisée localement par les différents services sécuritaires en collaboration avec la protection civile .Dans ce cadre en effet, un plan local de sensibilisation et d’information sur les dangers liés aux accidents de la circulation a été étendu à toutes les régions de la wilaya, lequel avait ciblé tous les conducteurs de véhicules .A travers ce plan de sensibilisation et d’information , l’objectif visait à établir une culture de la circulation et notamment parmi les élèves des trois cycles (primaire, moyen et secondaire), afin d'assurer une extension de la sécurité routière, la plus large possible. Sur un autre volet, au cours de la même période, les mêmes services de la protection civile ont réalisé 1910 interventions, ayant permis l'extinction de 1619 incendies, dans des domiciles, des sites industriels qui ont connudivers cas d’incendies. Concernant les différentes interventions, pour la même période, les unités de protection civile ont effectué 8549 interventions afin de couvrir 928 opérations de secours ambulanciers et de sauvetages à risques. Enfin, notons que la prudence est toujours de mise, quelles que soient les situations et les périodes de l’année et que la meilleure manière d’éviter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels est de suivre les consignes de sécurité et respecter les règles élémentaires de la circulation routière.