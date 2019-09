BILAN DE LA SECURITE PUBLIQUE : Les infractions en baisse à Sidi Bel Abbès

Le service de la sécurité publique auprès de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, dans son bilan mensuel d'août dernier, a indiqué que les infractions enregistrées ont été revues à la baisse. 21 accidents de la circulation ont fait 31 blessés dont la cause principale demeure le facteur humain pour non respect du code de la route. Les mêmes éléments des forces de police ont procédé durant ce mois au retrait de pas moins de 326 permis de conduire aux conducteurs ayant commis de graves infractions contraires à la réglementation routière.Dans cette optique, 771 contraventions ont été répertoriées par les mêmes services qui ont aussi mis en fourrière 22 véhicules, selon le communiqué de la cellule. 11 infractions liées au domaine de l'aménagement, de la protection de l'environnement et des espaces verts, ont été enregistrées, nécessitant des mesures strictes et conformes à la loi en vigueur.