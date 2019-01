BILAN DE LA ROUGEOLE : 18 morts enregistrés en 2018

Dix-huit décès dus à l’épidémie de rougeole, ont té recensés pour l’année écoulée, 2018, à l’échelle nationale, selon la révélation faite , hier dimanche 6 janvier 2018 , par le directeur de la prévention auprès du ministère de la Santé, M. Djamel Fourar. Le même responsable, invité d’une émission de la chaîneTV d’Ennahar, a également fait état d’un nombre de 27 700 cas de rougeole recensés en 2018, contre, respectivement, 20 000 et 19 000, en 1997 et 1996.Selon la même source, les 18 décès sont survenus, à raison de 4 à Ouargla, 5 à Relizane, 2 à Msila, 2 autres à Biskra, 4 à Tamanrasset, et un décès à El-Bayadh.