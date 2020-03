BILAN DE LA POLICE A MASCARA : Arrestation de 298 individus impliqués dans 229 affaires

Le service de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mascara a traité en février dernier 229 affaires liées aux différents aspects de criminalité, impliquant 298 individus dont 14 femmes et 08 enfants. Parmi ces personnes, 75 ont été placées en détention. Dans le même contexte, 111 affaires relatives aux atteintes des personnes, impliquant 115 individus ont également été traitées. Pour ce qui est des actes de criminalité portant atteinte aux personnes, en majorité relatifs à des violences contre les personnes. On comptabilise à ce sujet 47 affaires dont 05 affaires de violences sur ascendants, ainsi que 23 affaires de menaces et 23 affaires d’insultes. Pour ce qui est des atteintes aux biens d’autrui, le service a traité 33 affaires, impliquant 48 personnes. Le bilan fait état de 17 affaires de vols simples et 04 affaires de vols qualifiés. D’autres types d’affaires ont aussi été traités par le service, à savoir : dégradations de biens d’autrui avec 08 affaires. En matière de lutte contre les stupéfiants, la brigade de lutte contre les stupéfiants a réussi à mettre hors d’état de nuire 62 personnes, impliquées dans 39 affaires de trafic et consommation de drogues, aux termes desquelles, ont été saisis 487 comprimés psychotropes et près d’un kilogramme de kif traité ainsi que 0,67 gramme de drogue dure (cocaïne). À l’issue de leur présentation devant les autorités judiciaires, 35 suspects ont été placés en détention provisoire, et les autres ont bénéficié des différentes formules de libération, ceci contre 47 affaires traitées en janvier 2020 impliquant 81 individus.