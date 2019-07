BILAN DE LA PJ DU MOIS DE JUIN : Saisie de plus de 24 kg de kif traité

Selon un bilan sécuritaire adressé du mois de juin de cette année en cours qui a été marquée par l’enregistrement de 471 affaires dont 401 traitées avec un succès de 85,13% portant atteinte aux biens et aux personnes, impliquant 529 personnes parmi elles, 467 majeurs , 28 mineurs et 20 femmes, 14 étrangers . Quant aux poursuites judiciaires, 74 suspects ont été placés sous mandats de dépôt, 47 suspects ont bénéficié d’un non lieu. 43 personnes ont bénéficié de citation directe pour comparaitre en audience, 01 personne a été placée sous contrôle judiciaire. En ce qui concerne les affaires de drogue, il a été saisi d’une quantité de 24 kg, et 314 grammes de kif traité, 272 comprimés de psychotropes, ainsi que la saisie de 208 bouteilles de boissons alcoolisées de différents volumes et marques. En dernier lieu, ces opérations ont eu pour but de créer une culture sécuritaire chez le citoyen à travers sa collaboration avec les services de sécurité et la création d’une certaine confiance entre lui et la police afin de préserver la sécurité de ses biens et de son honneur et de le rapprocher davantage de la police.