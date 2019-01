BILAN DE LA GENDARMERIE NATIONALE A MOSTAGANEM : Plus de 17.000 permis retirés en 2018 !

A cet effet, le chef du groupement de la wilaya a étalé toute une panoplie référenciée sur les états de service de ce dit secteur sécuritaire à travers le territoire de wilaya d’une grande superficie qui s’élevé à 2377,2 kilomètres carrés avec plus de 800.000 âmes, en assurant une couverture de 81,25 % sur les 32 communes. Commentant son bilan, le colonel Tami a fait état de la diminution de la criminalité de moins de 169 affaires par rapport à l’année 2017. Sur le volet de la criminalité en bande organisée, dont le trafic et la vente de stupéfiants en tous genres, il a été constaté une augmentation des affaires et des arrestations d’où un taux de 60 ,38 %, touchant au vol de bétails, avec un chiffre tendant vers une forte baisse de 260 têtes entre les deux années précitées. Pour les vols de voitures, il reste toujours dans le même contexte de la baisse et s’élève à moins de 36%. En ce qui concerne les affaires de contrebande, il y a eu en 2018 une saisie de 7612 cartouches de cigarettes, et 1102 boites de ‘’mouaasel’’ pour chicha et 34620 sachets de ‘’chemma’’,20 motos, et 9990 kilogrammes de vêtements de tous genres. Notons également que les services de la gendarmerie nationale, ont eu à traiter également de 6 affaires de meurtres avec préméditation, qui ont été toutes résolues et ont procédé au démantèlement de 6 bandes organisées activant dans le trafic de drogues. Pour les affaires de kidnapping, il y a eu 2 affaires qui ont été résolues, l’une en date du 14 Janvier 2018 et l’autre en date du 08 Octobre 2018. Concernant les affaires spéciales en règlementation générale, les dossiers traités en 2018 se sont élevés à 20.626 cas. Sur le volet de la sécurité routière, il y a eu 17. 409 retraits de permis en 2018 et 49. 958 contraventions ce qui équivaut à plus de 03,67% et plus de 16,81%. Quant au terrorisme routier, il a été enregistré une diminution durant l’année 2018 par rapport à celle de 2017 de pas moins de 44 accidents avec moins de22 décès et une baisse de 32 blessés. Cette baisse de la criminalité et des drames routiers semble avoir pour origine l’immense déploiement de grands efforts mis en œuvre par le groupement de la gendarmerie nationale pour la wilaya de Mostaganem qui a su sécuriser toutes les routes de la wilaya dans un cadre plutôt préventif que répressif.