BILAN DE L’ANP : 90 terroristes éliminés en 2017

Quatre-vingt-dix (90) terroristes ont été éliminés par l’ANP durant l’année 2017, selon le bilan du ministère de la Défense Nationale établi par l’Armée Nationale Populaire, diffusée hier sur les ondes de la radio algérienne. Selon le bilan du ministère de la Défense Nationale, 90 terroristes ont été éliminés et 40 autres terroristes dont 5 femmes ont été arrêtés, tandis que 203 autres éléments de soutien aux terroristes ont été interceptés. «Les unités des forces militaires postées aux frontières ont procédé à l’arrestation de 1700 contrebandiers et 9 trafiquants d’armes et plus de 500 autres trafiquants de drogues», ajoute la même source. En effet, le nombre de munitions d’armes récupérées a atteint les 258b fusils de type kalachnikov, 62 fusils mitrailleurs, 5 hown, 16 lance-rockets, 247 fusils de chasse ainsi que la découverte et la destruction de 160 mines antipersonnel et artisanales, et 179 000 balles de différents calibres ainsi que la récupération d’importantes quantités de produits explosifs. Les forces de l’Armée nationale ont également procédé l’arrestation de quelque 13 000 migrants clandestins, la saisie de 47 tonnes de drogues, 5 kilogrammes de cocaïne.