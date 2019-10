BETHIOUA (ORAN) : 2 morts dans l’explosion d'un train à Tosyali

Un accident a eu lieu hier matin à l’unité auxiliaire de dépoussiérage de l'usine Tosyali dans la zone industrielle de Bethioua. L'accident s’est produit pendant une opération de maintenance de routine où deux employés ont succombé à leurs blessures et le troisième est blessé gravement. Une fois alertés, les services de la protection civile de la daïra de Bethioua se sont présentés sur les lieux et ont transféré les deux victimes en compagnie du blessé vers l'hôpital d'El Mohgoun pour une autopsie pour les deux morts. Quant au blessé, il est en observation aux services des urgences. Suite à cet incident involontaire, les responsables de la société Tosyali Algérie ont indiqué que les efforts de la société sont orientés vers l’accompagnement psychologique et social des familles des défunts en parallèle. Une enquête est ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la daïra de Bethioua pour déterminer les causes réelles de cet accident qui a fait deux morts et un blessé. Il est à rappeler que les départements de production et de maintenance sont gérés par les Turcs avec des programmes de formation de cycles pour les jeunes recrues universitaires qui passent par ces stages de formation initiés par des formateurs Turcs spécialistes dans la transformation et la production du fer rond béton et autres fers d'acier.