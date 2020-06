BETHIOUA ET MERS EL HADJADJ (ORAN) : Une caravane de solidarité sillonne les zones d’ombre

Initiée par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, une caravane de solidarité a été lancée ces derniers jours, au profit des enfants issus des zones d’ombre rattachées aux agglomérations rurales des communes de Bethioua et Mers El Hadjadj. Les zones d’ombre ciblées concernent des agglomérations rurales de Granine et Messaissïa (Bethioua) et également celles de Hassasna et Djefefla (Mers El Hadjadj), à l’Est d’Oran. Initiée par le secteur de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le mouvement associatif et des jeunes bénévoles, cette action a été organisée à l’occasion de la journée de l’enfant africain,, a indiqué, le directeur local de l’Office des établissements des jeunes (ODEJ) Lakhdar Boubtana. Le même responsable a précisé que 12 associations locales de jeunes ont participé à cette opération qui a permis la distribution de 600 tenues de sports, tee-shirts et un lot de jouets. Cette initiative a été précédée par une autre caravane de solidarité, organisée, jeudi dernier, au profit du personnel soignant du Centre anti-cancer ( CAC) "Emir Abdelkader" d’Oran et étendue aux zones d’ombre des localités de Sidi Ghalem (Tafraoui), Sidi Hammadi (Boutlélis), Ararba (Bethioua), Aïn Beïda ( Es-Sénia), Douar El Gotni (Boufatis) et Menadsa ( Benfréha), a fait savoir notre interlocuteur. Quelque 10.000 bavettes de protection, 500 gants chirurgicaux et 100 blouses et autres ….ont été distribués à cette occasion, a-t-on indiqué de même source.