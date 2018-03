BETHIOUA : Aménagement de la voirie au menu de l’APC

L’APC de Bethioua a décidé de s’attaquer de front ; durant l’exercice de l’année en cours ; au réseau routier, notamment pour ce qui est de l’aménagement de la voirie. Cette décision s’explique, selon le maire, par l’état d’abandon quasi-total de ce volet. " Depuis longtemps, nos chemins communaux et ceux desservant nos villages n'ont pas été sérieusement entretenus. Ainsi, les eaux pluviales ruissellent sur la chaussée. En d'autres endroits, les petits ouvrages, tels les petits ponts, sont obstrués par des gravats et autres détritus. C'est pour cela que nous avons jugé utile de retenir pas moins de onze opérations dans les PCD", nous a confié le P/APC. Et de nous faire part de ces opérations: " Nous avons pratiquement une opération dans chaque village. Je vous citerai, par exemple, le gabionnage au chef lieu de la commune et des artères ainsi qu’aux deux villages d’ Araba, Messaissia et Bouacheria. Quant à l'aménagement de la voirie, nous avons retenu plusieurs douars à l’image de Granine, Messaissia pour ne citer que ceux là. Au total, nous avons plusieurs opérations de ce genre". D'autre part, notre interlocuteur nous a appris que les consultations et les choix des entreprises sont en cours. " Une fois toutes les démarches nécessaires achevées, elles seront lancées", a-t-il poursuivi. Si pour l'aménagement de la voirie, l’argent existe, il n'en est pas de même pour le réseau routier qui demande beaucoup de finances. Toutefois, les responsables de l'APC n’arrêtent pas de solliciter la direction des travaux publics pour en finir définitivement avec ce problème, à l'origine pour régler définitivement cet épineux problème, d'autant plus que certains axes ont été laissés à l'abandon depuis des années » selon les représentants de la société civile.