BEROUAGUIA :Arrestation de deux trafiquants de drogue

Les éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) de Berouaguia (Médéa) ont arrêté deux trafiquants de drogue et saisi deux plaquettes de kif traité, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Agissant sur informations faisant état d'un individu s'adonnant au trafic de drogue dans les quartiers de la ville, les éléments de la police ont diligenté une enquête qui a permis l'identification du suspect et à son arrestation avec une autre personne à bord d'un véhicule touristique, a précisé le communiqué. Deux plaquettes de kif traité et une somme d'argent représentant les revenus de ce trafic ont été saisies lors de cette opération, a conclu la même source.