BERMADIA (RELIZANE) : Les habitants des 285 logements réclament l'urbanisation

Les habitants des 285 logements (Haouchs) à Bermadia, dans la ville de Relizane, ont appelé les autorités locales, en particulier Mme le wali, à intervenir d’urgence et réserver des projets de développement à leur quartier, dont l’état est devenu désastreux en raison de plusieurs lacunes, notamment l’absence de la réhabilitation des trottoirs et des routes, ainsi que la réhabilitation du système de drainage des eaux pluviales totalement inexistant. Cela a fait sombrer le quartier dans la boue en hiver et la dispersion de la poussière en été, sans compter la crainte de la propagation du phénomène du vol de maisons et de magasins. Ils exigent l'intervention immédiate des autorités locales pour inscrire un projet de l’éclairage dans le quartier, qui vit maintenant dans l'obscurité. Par ailleurs, outre les aires de jeux pour leurs enfants et espaces verts du quartier, les parents sont confortablement assurés de la sécurité de leurs enfants. Malgré les plaintes déposées par les habitants des 285 logements (Haouchs) à Bermadia, auprès des autorités locales pour aménager ce quartier, ils n’ont eu que des promesses.