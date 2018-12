BENI-SAF : Le marin pêcheur disparu, retrouvé mort

Le vendredi 07 décembre 2018 en après midi, la ville de Béni Saf a vécu une journée de tristesse incomparable et pour cause le marin pêcheur connu par toute la population, de par sa gentillesse en l’occurrence Brahim Safi Saddouk, âgé de 74 ans, sorti pour une journée de pêche à la ligne comme d’habitude et après une absence d’une semaine et malgré les recherches entreprises aux alentours de la côte de Sidi Boucif a été retrouvé hier par un jeune du quartier de la zhun mort au niveau d’un tunnel de la forêt de Fentagera selon un parent du défunt ammi Farouk . Ce dernier a chuté dans une cheminée pour aération, haute d’une cinquantaine de mètres d’un ex-chemin de fer du train qui transportait le minerai de fer vers le port de Béni Saf. Notons à ce sujet que selon les riverains, il existe au niveau de cette forêt plus de 8 cheminées du même genre, construites en 1920 afin de faciliter l’aération aux conducteurs de vagons qui entreprenaient le passage par des tunnels. Aujourd’hui, les citoyens de la région exigent leurs fermetures car, elles sont devenues un danger permanent et une forte menace pour les personnes qui transitent par ces lieux à haut risque.