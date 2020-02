BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Un mort et deux blessés dans un accident de la route

Un accident mortel est survenu ce mercredi matin aux environs de 6h 40 mm dans la commune de Béni-Saf, a-t-on appris auprès de la protection civile. Le drame s’est produit sur la route nationale 96 près de la localité de Jouabra , suite à une collision entre une voiture de marque ‘’Accent’’ et un camion ‘’ Hino’’. L’accident a causé le décès du chauffeur L.N. 23 ans sur place, et occasionné des blessures graves à un homme et une femme, âgés de 20 ans .La dépouille mortelle du jeune a été évacué à la morgue de l’hôpital de Beni-Saf et les blessés acheminés vers les urgences du même établissement hospitalier. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.