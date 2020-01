BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Trois ans de prison pour deux passeurs de harraga

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine vers la côte ibérique, et suite à une information parvenue à leurs services, les éléments de la sûreté de daïra de Beni-Saf relevant de la sûreté de wilaya de Ain Temouchent après des investigations assez poussées, ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine et à arrêter quatre éléments .Le communiqué ajoute qu’à la suite de l’identification et l’arrestation d’un membre de la cellule, ce dernier dénonça les autres passeurs en l’occurrence , B.M.N. 32 ans, A.S. 27 ans, B.S. 27 ans et G.M.A. 34 ans. Présentés devant la justice près le tribunal de Beni-Saf, A.S. et G.M.A. ont été condamnés à trois ans de prison ferme assortis d’une amende de 400.000 dinars. Quant à B.M.N. et B.S., ils ont été acquittés.