BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Les souscripteurs de 80 logements LPA en colère

Les souscripteurs au projet des 80 logements promotionnels aidés (LPA) situés au niveau du quartier de Benikhaled dans la commune de Beni-Saf sont montés au créneau pour dénoncer le retard dans la livraison du projet dont les travaux ont débuté en 2014. En effet, selon ces derniers ayant pris attache avec notre Rédaction, le projet n’avance pas et est estimé à 40 % de son taux de réalisation. L’un des souscripteurs dira que l’entrepreneur qui est aux abonnés absents, ne prend pas les choses au sérieux pour accélérer la cadence des travaux. Sur les quatre blocs du lotissement, deux seulement sont terminés, à savoir : les blocs D et C. Quant aux blocs A et B , ils n’ont que la plateforme et 12 dalles restent à réaliser en plus des gros travaux. Face à une telle situation, les souscripteurs victimes n’ont d’autres choix que de s’en remettre aux pouvoirs publics en vue d’une relance réelle des travaux sur le site en question .Ils rappellent que plusieurs démarches ont été effectuées pour faire valoir leur droit, à savoir : les diverses correspondances adressées à la daïra, à la DLEP et à la wilaya. La dernière démarche et la mise en demeure adressées au promoteur par Le directeur de la DLEP en présence d’un huissier de justice remonte à la date du 19 décembre 2019, afin de relancer les travaux. Prenant leur mal en patience, ils attendent encore et s’accrochent à la moindre promesse des autorités.