BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Les habitants réclament des ralentisseurs

Les habitants de la plage du puits relevant de la commune de Beni--Saf revendiquent avec insistance l’installation de ralentisseurs au niveau de la route principale venant vers le centre de la ville. En effet, ces derniers sont affectés une fois de plus après l’accident survenu hier lundi aux environs de 15 heures après qu’une écolière âgée de neuf ans de retour de l’école a été fauchée sans gravité par une voiture. Ne pouvant plus assister passivement à ces accidents, les habitants ont bloqué la route pendant une heure. Le père de la victime nous dira : nos enfants risquent leurs vies chaque jour en allant et en revenant de l’école. La pose des ralentisseurs est devenue une urgence.