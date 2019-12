BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Le conteur Seddik Mahi en tournée dans les écoles

Dans le cadre de l’animation culturelle et artistique au profit des élèves scolarisés et en collaboration avec la direction de l’éducation de Ain Temouchent , le conteur professionnel et auteur algérien Seddik Mahi a entamé depuis hier lundi, une tournée à travers les 28 écoles primaires relevant de la commune de Beni-Saf. Le coup d’envoi a été lancé à partir de l’école ‘’Bachir El Ibrahimi’’ et sera clôturé par l’école ‘’Berrezak Boucif’’ de Rachgoun le 8 janvier prochain. Seddik qui a sillonné plusieurs wilayas et régions du pays, accompagne le public dans un voyage plein de légendes et mystères, il transporte avec lui des mythes et légendes venus d’ailleurs .Il transmet la mémoire à travers les histoires qu’il met en scène et interprète lui-même. Ses paroles sont pleines de sagesses, son art est narratif il interprète tout seul tous les personnages nombreux, et changeant de son récit. Ces contes sont puisés dans le patrimoine oral algérien et international.