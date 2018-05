BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) : Lancement de l’opération ports et barrages bleus

Le coup d’envoi de la sixième édition de l’opération ports et barrages bleus sous le slogan ‘’AGIR ENSEMBLE POUR UNE PECHE DIVERSIFIEE ET UNE AQUACULTURE DURABLE’’ a été lancée par le wali Ouinez Labiba au niveau du port de pêche de Beni-Saf en présence des autorités locales et de wilaya. La délégation a entamé un long périple au port afin de visiter les divers stands des directions, mis en place pour la circonstance à l’instar de ceux du dispositif d’emploi des jeunes ANGEM- CNAC-ANSEJ – stand de l’établissement publics de santé de proximité (EPSP ) – l’école de formation des techniques de pêche et d’aquaculture ( EFTPA ) – l’entreprise de gestion des ports de pêche ( EGPPP ) –direction de l’environnement d’Ain Témouchent – scouts musulmans et secteur de la jeunesse et des sports où ce dernier a exposé des photos du port de Beni-Saf entre le passé et le présent ainsi qu’un autre stand sur l’émigration clandestine et les fléaux sociaux. Le wali a également assisté à une exhibition de sauvetage en mer réalisée par les éléments de la protection civile de Beni-Saf et la visite d’un thonier et a reçue toutes les explications d’acquisition d’un tel matériel afin d’encourager les jeunes à opter pour ce créneau et a suivi des exhibitions de jeunes de l’étoile sportive des arts martiaux et celle de l’association ‘’AHLEM’’ de judo. En parallèle, une collecte de sang a été réalisée au même port par l’établissement hospitalier docteur Benzerdjeb d’Ain Temouchent.