BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : La passe du port inquiète les gens de la mer

Les armateurs craignent pour leurs bateaux et par le biais de notre journal, ils appellent à une action durable et urgente. Notre interlocuteur un ‘’Rais’’ avec 40 ans d’expérience dans le secteur de la pêche nous dira : ‘’aujourd’hui le risque de trainer la coque du bateau sur le fond ensablé est très grand, et pour éviter ce risque, le capitaine du bateau doit être très vigilant et expérimenté afin de pouvoir manœuvrer le bateau en plein axe de la passe , là où le niveau de profondeur est le plus important , et d’ajouter que la longueur de l’entrée du port normalement de 60 mètres s’est considérablement rétrécie par la stagnation naturelle du sable, le niveau de profondeur est à sa limite.’’ Notons que cet ensablement se constitue à partir des mouvements des courants marins provoqués par les vents. Il se forme notamment quand les vents d’ouest qui soufflent à partir d’octobre jusqu’à mars, auront entrainé le sable jusqu'à l’entrée du bassin, puis d’avril à septembre, les vents d’est se chargeront pour balayer tout le dépôt de sable vers l’intérieur du bassin, dont une partie s’accroche aux obstacles. La nature aidant, le sable s’entrepose sur l’entrée réduisant ainsi la profondeur de l’eau et compliquant le passage. Le dragage de la passe doit être régulièrement opéré ce qui n’est pas le cas aujourd’hui .Un autre capitaine de chalutier ajouta que la résolution du problème reste le dragage régulier du sable de la passe ; par pompage, permettant ainsi la normalisation de la profondeur utile à la navigation à l’intérieur du bassin comme aux proximités du port. En attendant une réponse, la crainte des gens de la mer de Beni-Saf est aujourd’hui grandissante, ils interpellent à une action urgente.