BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) : L’immigration clandestine au cœur du débat

Initié par la fondation algérienne de sauvegarde des droits des enfants (FASDE), la rencontre a été organisée en présence des garde- côtes, la police, un psychologue, un imam, plusieurs associations, élèves stagiaires de l’EFTPA, et jeunes de la société civile. Apres avoir souhaité la bienvenue à tous, la directrice de l’école a mis en valeur le rôle de la formation afin que chaque jeune puisse acquérir un diplôme et postuler à un emploi. La présidente de l FASDE, en l’occurrence M. Ouhcine Karima a fait savoir quant à elle, qu’il faut donner plus de possibilités matérielles et morales aux jeunes pour qu’ils puissent faire fructifier leurs projets dans leur pays. Le docteur psychologue Khelifi a axé son intervention sur la différence entre la réalité et le rêve de certains jeunes. Ce dernier a déclaré :’’ leur tentative est une sorte de suicide, car ils ne sont pas assez ‘’armés’’ pour pouvoir partir, croyant trouver un autre eldorado, alors que notre jeunesse se dirige vers l’incertain et sans aucun but précis.’’ Les présents ont également entendu le témoignage de certains ayant tenté l’aventure sensibilisant les jeunes à éviter une telle aventure pleine de malheurs et de détresse.’’, ajoutant que ‘’l’avenir se construit en Algérie’’. L’Imam, rappela aux présents, que même notre religion interdit de mettre en péril la vie de chacun de nous. En fin de journée, un débat a été ouvert où les initiateurs de la rencontre ont fait part à l’assistance que des recommandations sur le thème seront transmises aux autorités locales. Une collation a été organisée à l'honneur de tous les présents.