BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) : L’association ‘’El Tafaoul’’ au chevet des malades cancéreux

Selon son secrétaire général Bouanani Kheir Eddine, l’association vit actuellement de dons de nombreux anonymes, c’est ce qui lui permet de faire face à la demande de plus en plus nombreuse des malades tous âges confondus qui sont pris en charge, dont leur nombre se chiffre à plus de 40. Les actions entreprises dernièrement par les membres de l’association entrent dans le cadre des visites aux malades à leurs domiciles. Ces derniers ont visité un jeune malade résident dans la commune de Oulhaça . Pour ce qui est du chapitre des activités, le président de l’association, le docteur Mecirdi nous a fait savoir, qu’El Tafaoul apporte l’aide morale et matérielle aux malades à savoir : la distribution des médicaments, l’assistance, l’orientation et le suivi des malades et d’ajouter que l’association vient de signer une convention pour la réduction des prix concernant des examens, comme le scanner, l’IRM, l’écho-cœur, la mammographie avec la clinique privée Ouslim de Ain Temouchent. Interrogé, un malade dira : ‘’voila sans doute une association qui mérite aides et encouragements au lieu de subventionner des associations qui brillent par leur absence sur le terrain, l’Etat sera mieux inspiré de regarder du côté d’el Tafaoul et des autres associations qui sont d’une réelle utilité publique .Melle Beanallal trésorière a conclu en disant que l’association regroupe actuellement un nombre important d’adhérents venus de tous les secteurs d’activités.