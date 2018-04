BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Ibnou Sina, une école centenaire dans un piteux état

C’est le délaissement et l’abandon total, selon Benarbia Abdelkader, président de l’association des parents d’élèves malgré les deux correspondances envoyées depuis le début de l’année au wali ainsi qu’à la directrice de l’éducation de la wilaya, aucune suite n’a été donnée à leurs doléances leur plate forme de revendications concerne plusieurs points dont les manque flagrant de gardiens de jour et femmes de ménage l’école fonctionne avec trois agents, une seule femme de ménage et deux gardiens de nuits recrutés dans le cadre du FCCL. Aucune rénovation n’a bénéficié cette école à savoir : l’état désastreux des classes en passant par le manque flagrant d’éclairage dans les salles de cours et même la sécurité de leurs progénitures est compromise à leur sortie étant donné que l’école se trouve au niveau d’un virage très dangereux. Aucune considération n’est prise pour cette école malgré les excellents résultats obtenus chaque année à l’issue de l’examen de la cinquième année conclut notre interlocuteur qui dira que les parents d’élèves comptent entreprendre une action de protestation et envisagent pour se faire entendre par les responsables concernés de ne pas envoyer leurs enfants à l’école jusqu'à ce que les pouvoirs publics engagent le problème des travaux et celui des gardiens