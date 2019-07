BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Aménagement de la forêt de ‘’Ghar Baroud’’

Dans le cadre des différentes opérations de volontariat et de nettoyage des points noirs recensés dans la ville de Beni-Saf, les services de la commune de Beni-Saf en coordination avec la Conservation des forêts de la wilaya d’Ain Temouchent ont organisé hier une vaste campagne de nettoiement de la forêt de ‘’Ghar Baroud’’, située sur les hauteurs de la ville. Espace verdâtre malheureusement devenu un dépotoir à ciel ouvert envahi par les déchets et ordures ménagères jetés par certains citoyens en manque de civisme. Pour mettre fin à cette image, la forêt de ‘’Ghar Baroud’’ bénéficiera d’une opération d’aménagement d’envergure par la pose d’un mur de clôture d’une longueur de 800 mètres ainsi que la mise en place de structures de loisirs pour les enfants et les familles. Les citoyens doivent s’animer d’une prise de conscience car la forêt en question est mitoyenne à une voie principale empruntée par des passants mais surtout les élèves scolarisés au lycée de Ghar Baroud résidant au plan 2 et Beni Khaled.