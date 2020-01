BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Actions bénévoles pour préserver l’environnement

L’association ‘’Nassim El Bahr’’ de l’environnement de Beni-Saf, agréée voilà deux ans, compte plusieurs actions positives à son actif. Elle a entamé hier une vaste opération de reboisement par la mise en terre de pas moins de 70 arbrisseaux de différentes essences au niveau du nouveau cimetière Sidi Moussa de la ville envahi par les herbes. L’opération a coïncidé avec le nouvel an amazigh en présence des membres de l’association, des citoyens, de l’unité secondaire de la protection civile de Beni-Saf , ainsi que des éléments de la circonscription des forêts. Cette association œuvre à travers son programme à développer la prise de conscience du citoyen sur la préservation d’un environnement à l’abri des facteurs de pollution. Elle s’implique également aux divers efforts et actions de nettoiement, d’hygiène et d’éveil de la conscience citoyenne visant un environnement salubre. Selon Abdelkader, président de l’association, ‘’ c’est après un constat d’in environnement alarmant, et de sa dégradation de jour en jour que l’idée a germé. L’objectif recherché est l’amélioration du cadre de vie du citoyen et la protection de son environnement car, vivre dans un environnement sain est un droit, le protéger est une obligation et d’ajouter que cette association se bat pour un objectif noble, propre, et sain. Il s’agit de la protection de l’environnement, je tiens par le bais de votre journal à présenter tous mes remerciements sincères à toute personne ayant choisi cette association, qui a sacrifié et donné de son précieux temps pour sa persistance, sa durabilité, et sa réussite. ‘’