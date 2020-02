BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : 60 cas de cancer provoqués par la fumée de la cimenterie

Le président a suggéré purement et simplement la fermeture de cette cimenterie qui continue de menacer la santé des citoyens, pour non installation d’un filtre à manche , il dira tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : l’usine de Beni-Saf reste la seule au niveau national qui continue de dégager la fumée .L’intervenant ajouta en révélant des chiffres effrayants quant aux conséquences de cette fumée sur la santé publique et le calvaire et désagréments que subissent les riverains ,la faune et la flore ainsi que les ressources à cause de la pollution. Notons que 60 nouveaux cas de cancer de poumons sont apparus durant l’année 2019. Quant aux asthmatiques, leur nombre atteint les 1025 en 2019 plus que l’année 2018 où leur nombre était de 850 malades. Il faut aussi citer les 350 cas d’inflammation nasale enregistrés en 2018 contre 680 en 2019, un cas de cancer coute à lui seul 800 millions de centimes pour sa prise en charge annuelle. Le contentieux qui oppose le groupe industriel des cimenteries d’Algérie (GIGA) et le fournisseur des filtres à manche qui tarde à être installé est certes réel et pose véritablement un problème. Pour rappel, la cimenterie de Beni-Saf a été réalisée dans le cadre du plan de développement quinquennal des années 1970, elle a été opérationnelle en novembre 1978, et le premier sac de ciment a été produit en février 1979.