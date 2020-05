BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) : 2481 bénéficiaires de l’aide pécuniaire du Ramadan

Hier mardi, le siège de l’APC de Beni-Saf a été pris d’assaut par plusieurs citoyens nécessiteux, après l’affichage des personnes retenues pour bénéficier de l’aide pécuniaire du ramadan 2020 .Un élu communal nous dira que la commission a retenu 2481 personnes nécessiteuses , dont 730 seront prises en charge par la direction de l’action sociale ( DAS ) ,recensées dans le cadre de l’aide prévue pour le mois du ramadan. Ces familles, censées percevoir 6.000 dinars à la place du couffin de denrées alimentaires du ramadan, verront cette aide passer à 10.000 dinars dont le virement s’effectuera par poste. Les personnes décédées ou touchant plus de 18.000 dinars ont été écartées, a-t-on ajouté. Par la suite, l’aide concernera les autres familles affectées par les mesures de confinement ayant obligé des travailleurs saisonniers à cesser leur activité. Un citoyen tout en colère et en sueur nous dira que cette opération est une injustice car la ville de Beni-Saf, dit-il, ne recèle pas seulement 2481 familles nécessiteuses, ce nombre est à revoir, depuis l’année écoulée, plusieurs pères de famille ont perdu leurs emplois pour différentes causes, a-t-il expliqué.