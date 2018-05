BENGUENEB SLIMANE, LE DOYEN DES JOURNALISTES DE MOSTAGANEM : ‘’43 ans de presse, sans le moindre honneur’’

Enseignant de formation, M.Bengueneb Slimane, qui demeure le doyen des journalistes de la wilaya de Mostaganem, passionné par le journalisme, a débuté sa carrière journalistique comme correspondant avec le quotidien national ‘’Echaab’’ en 1974, à titre gratuit. En 1975, il rallie l’équipe de la ‘’République’’, et devient l’un de ses premiers journalistes en langue nationale. Aujourd’hui, il est encore à son poste et continue d’alimenter en articles sa rubrique consacrée aux régions. M. Bengueneb se souvient de ses couvertures qu’il assumait avec dévouement en se rendant à travers toutes les localités de la vaste wilaya de Mostaganem de l’époque, qui avait sur son territoire, les deux villes de Mascara et Relizane. Il était chargé par son quotidien, de fournir toutes les informations générales sur l’actualité, l’activité sportive et le développement sur toutes les localités de la wilaya de Mostaganem. Il effectuait des reportages sur les lieux isolés de la wilaya, et a été l’un des premiers journalistes à aborder le sujet de l’arabisation, qui a fait l’objet de larges campagnes de sensibilisation à l’époque. Parmi ses articles qui ont touché le plus l’opinion publique, M. Bengueneb cite celui d’Ain Tédelés, qui a été publié en 1980 et portait sur la vente d’une viande impropre. Le doyen des journalistes a rédigé cet article, suite à la vente de certains bouchers de la ville d’Ain Tédelès, d’une viande provenant de moutons morts suite à des inondations. Un second article a ciblé le phénomène particulier de la ville de Mostaganem. Il était le premier journaliste à aborder ‘’ le couche-tôt’’ des Mostaganemois. Ces deux articles ont fini par le faire connaitre à travers toute la wilaya, et surtout à faire grincer les dents à certaines personnes. Après ce long parcours de 43 ans de plume avec ses milliers d’articles, touchant à tout, M. Bengueneb se désole de n’être jamais honoré pour ses écrits journalistiques ou faire l’objet d’un hommage, rendu à la corporation des journalistes dont il est le doyen.