BENBOUZID AFFIRME : Plus 18000 malades traités à la chloroquine

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué que le nombre de patients ayant bénéficié du protocole thérapeutique basé sur l’Hydroxychloroquine, jusqu’au 2 juin 2020 est de 18.545 patients, dont 8.256 cas confirmés par tests PCR et 10.289 cas suspects au scanner thoracique ». En marge de la présentation du bilan quotidien de l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie, Benbouzid a également évoqué les effets indésirables du protocole thérapeutique appliqué, affirmant que « le Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance (CNPM) a reçu jusqu’au 2 juin en cours 41 rapports faisant état majoritairement d’effets indésirables mineurs tels que des troubles digestifs et des démangeaisons et de 9 cas d’effets indésirables cardiaques en voie d’amélioration ». De ce fait, le ministre a souligné que tous les médecins traitant la Covid-19 « sont satisfaits de ce traitement basé sur l’Hydroxychloroquine et l’Azithromycine et ont décidé de poursuivre sa prescription, en respectant les conditions médicales recommandées par le comité scientifique en date du 23 mars 2020, consistant à appliquer ce protocole thérapeutique en milieu hospitalier, s’il n’y a pas de contre-indication.