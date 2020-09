BENBOUZID AFFIRME : ‘’La situation sanitaire en Algérie est stable’’

Répondant aux questions des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) qui a repris ses travaux aujourd’hui en séance plénière, notamment sur la pénurie de spécialistes en obstétrique et gynécologie dans le secteur public, le ministre explique cette situation de pénurie par le fait que la plupart des médecins ont tendance à aller vers le secteur privé, soulignant que cette situation est considérée comme un problème national. Le ministre a révélé que, afin d’améliorer la prise en charge des femmes enceintes, des accords ont été conclus entre la Caisse de sécurité sociale et les cliniques privées. Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’un grand nombre d’hôpitaux sont en cours de construction. Toutefois, la crise économique et plus récemment la crise sanitaire causée par l’épidémie de la Covid-19 ont retardé la fin des travaux, explique le même responsable. La construction de plusieurs hôpitaux a été gelée. Cependant, le ministre a annoncé le dégel de certains projets de construction d’hôpitaux, dans plusieurs wilayas, notamment à Skikda. A noter que, des équipes de l'inspection générale du ministère de la santé procèdent, actuellement, à des opérations d'inspection et d'évaluation générales de plusieurs structures et établissements sanitaires publics et privés, sur instruction du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Le ministre a donné "des instructions visant à s'enquérir de la qualité des services fournis aux citoyens en matière d'accueil et de prise en charge des malades, de gestion des urgences, d'hygiène et de maitrise de la gestion et de la maintenance des équipements médicaux pour optimiser leur utilisation et assurer les meilleures conditions de travail au profit des professionnels de la santé".Il s'agit, en outre, "de s'enquérir de la mise en œuvre par ces établissements des instructions et orientations données dernièrement par l'administration centrale visant l'amélioration du niveau de prise en charge des citoyens et le traitement des lacunes enregistrées pour une meilleure protection sanitaire, dans le cadre de la nouvelle stratégie de santé, en application des orientations du gouvernement", outre "le renforcement et l'appui des activités sanitaires dans les différentes spécialités, au vu de l'amélioration de la situation épidémiologique".