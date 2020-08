BENACHIBA CHELIA (SIDI BEL ABBES) : La mairie et la RN13 fermées

A Bénachiba Chélia, chef-lieu de commune relevant de Ténira,30 km au sud de Sidi Bel Abbes, devant la pénurie d'eau plus que jamais criarde , les vives contestations itératives des citoyens et l'indifférence des élus et responsables qui versent dans les affres du mutisme, les habitants qui ont déjà emmuré le siège de la mairie, restée close jusqu'à nos jours, ont de nouveau occupé la RN 13 ce mercredi 12 août, pour la fermer à la circulation. Les activités municipales semblent bloquées et brouillées, mettant le citoyen en otage, selon des sources concordantes. D'autres locuteurs soulignent que le maire et ses collaborateurs se sont éclipsés depuis plus de 3 semaines, au lieu de venir s'expliquer sur les problèmes rencontrés actuellement, faisant de la localité une ville morte. "L'approvisionnement en eau potable serait perçu comme un calvaire infernal nous faisant souffrir les martyres», diront Talbi et consorts, représentants des protestataires. D'autres renchérissent :"les spéculateurs, notamment les agriculteurs du voisinage, ont tellement pompé plus d'eau dans les puits existants que la nappe phréatique est mise en danger et la pénurie du liquide vital s'aggrave de jour en jour, mettant nos robinets à sec. Et comme les élus et autres responsables concernés n'ont jamais daigné venir s'enquérir de la situation lamentable que traverse Benachiba, la mairie et la RN 13 resteront fermées jusqu'à notre satisfaction", concluent-ils, non sans regrets.