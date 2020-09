BENACHIBA CHELIA (SIDI BEL ABBES) : La RN 13 réouverte à la circulation

Dix jours après son installation, comme délégué de la wilaya, du médiateur de la République, le Dr Bouda a effectué, en compagnie de ses collaborateurs, une louable visite à Sidi Ahmed, petit et paisible Hameau relevant de la commune de Benachiba Chélia, 30 km au sud de Sidi Bel Abbès, où la RN 13 ainsi que le CW 17 sont restés fermés à la circulation automobile pendant dix jours exactement, pénalisant irrémédiablement les usagers de route, contraints d'emprunter la RN 94 et autres itinéraires. A l'issue d'une longue conversation ayant duré 5 heures, le médiateur local de Sidi Bel Abbès est parvenu tant bien que mal à apaiser les esprits échaudés et convaincre les protestataires, en majorité des étudiants, chômeurs et autres agriculteurs, à revenir à la raison. Satisfait d'avoir accompli sa mission et réussi son initiative, le délégué de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a promis de déployer tous les efforts nécessaires pour que les revendications des citoyens de la commune de Benachiba, à l'image de l'eau potable, du revêtement des chaussées et d'une parcelle de terre servant d'assiette foncière à la construction de lots de terrains ,soient transmises aux autorités de la Wilaya mais aussi au médiateur de la République, Mr Karim younes.