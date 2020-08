BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM) : Un homme sauvé de la noyade à la plage de Chaibia

Les plongeurs de la protection civile et les gardes cotes de la wilaya sont intervenus avant-hier samedi , suite à un appel de secours, pour secourir un homme d'une noyade certaine au niveau d’une zone rocheuse , située à l’Est de la plage de « Chaibia », a-t-on appris des mêmes services. La victime a décidé de se baigner, malgré que la mer fût très agitée, sans prendre en considération les dangers de cet acte irresponsable. Une fois sauvée, elle a reçu les soins appropriés car son état de santé est stable, a-t-on indiqué . Face à cette situation ,des séances de sensibilisation sont effectuées par les éléments de la protection civile de la wilaya pour prévenir les dangers de la baignade dans des zones interdites, notamment aux jeunes arrivant des wilayas limitrophes et des régions intérieures du pays afin d’éviter de fréquenter les plages non surveillées, a-t-on insisté.