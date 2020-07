BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM) : L’incendie dans la forêt de ‘’Rouaouna’’ maitrisé

Suite à un appel de détresse ,les éléments de la protection civile de Sidi Lakhdar et ceux de Sidi Ali , soutenus par la colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts , sont intervenus avant-hier dimanche , vers 12h50mn, pour circonscrire un incendie qui s’est déclaré à la forêt de « Rouaouna » dans la commune de Sidi Lakhdar, a-t-on appris des services de la protection civile .Le feu s’est propagé très vite à travers les différents points de ladite forêt à l’effet de l’élévation de la température. Heureusement que ce sinistre a été contrôlé en un temps réduit par les sapeurs-pompiers où des moyens matériels et humains ont été mobilisés, ce qui a permis de sauver un couvert végétal de 19 hectares du reste de la forêt en plus des habitations avoisinantes .Notons que les flammes ont ravagé une superficie d’un hectare de pins d’Alep et de broussailles sèches. L’opération a été supervisée par le chef de l’unité de Sidi Lakhdar , la chef de la colonne mobile, le P/APC de Sidi Lakhdar et les services de la gendarmerie nationale. Il y’a lieu de rappeler que les unités opérationnelles de la protection civile ont été instruites à l’effet de renforcer les actions de sensibilisation au profit des citoyens, touristes et randonneurs en particulier sur certains comportements qui peuvent induire des départs de feu notamment les barbecues, les feux de camp, les cigarettes jetées …etc, où plusieurs explications et informations concernant les incendies de forêts ont été présentées aux jeunes et aux familles, lesquels ont exprimé l'importance de préserver la richesse forestière face aux risques d’incendies de forêts. L’objectif de cette campagne de sensibilisation est de mettre à la disposition des citoyens les conseils nécessaires à suivre pour faire face aux risques d’incendies de forêts et végétations, tant pour veiller à ne pas être la cause d’un départ de feu que pour s’en protéger. Notons que plusieurs manœuvres et exercices de simulation pratiques seront organisés sur les techniques et méthodes opérationnelles de lutte contre les incendies de forêts avec la participation des équipes spécialisées, a-t-on précisé .