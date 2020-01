BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM) : Cadre de vie ‘’médiéval’’ à Douar Rouaouna

C’est dans cette logique rationnelle que, près de trois mois après, loin d’oublier, le wali Abdennour Rebhi a instruit le chef de la daïra de Sidi-Lakhdar de se déplacer personnellement au Douar Rouaouna, relevant de la commune de Benabdelmalek Ramdane. Le chef de la Daïra a ainsi visité les familles signalées comme vivants dans des conditions de précarité extrême .Il a pu ainsi découvrir et constater de visu les mauvaises conditions dans lesquelles résident de pauvres familles démunies, en état de survie par ce temps d'hiver pluvieux et rigoureux .Conformément aux instructions du wali, Rebhi Abdennour, le chef de la Daïra les a assuré qu'elles se verront octroyer de l'aide à la construction d'un logement rural décent (FONAL) et ce, dans un avenir proche, a-t-on appris, récemment. En effet, il faut rappeler que le quotidien « Réflexion »,dans son édition du vendredi 11 octobre 2019, avait fait écho de cette situation dans laquelle nous avons écrit : « L’imagination la plus fertile ne saurait décrire ce destin dramatique qui a frappé ces quatre familles n’ayant pas eu de chance, pourrait-t-on dire .Il faut voir pour croire qu’il existe encore chez nous en 2019, des gens qui mènent une vie misérable faite d’un quotidien difficile, hideux et plein de laideur où la dignité a perdu son droit d’existence. Les pères et les mères en charge de ces malheureuses familles appellent au secours et interpellent le wali afin qu’il puisse user de son autorité pour leur faire trouver assez rapidement une solution de recasement dans un de ces logements qui seraient disponibles pas très loin. Les signes annonciateurs de la saison de l’hiver ont déjà commencé à être perceptibles et les orages peuvent à tout moment éclater au grand dam des pauvres gens. En attendant, une action sociale urgente de solidarité est vivement souhaitable ».La réalité est là et on ne peut s’y soustraire : en toute discrétion, force est de constater que le wali de Mostaganem prend acte de toutes les questions sociales et humanitaires qui lui parviennent. Il les suit personnellement, en vue de leur prise en charge autant que peut se faire, dans le cadre et la formule les plus appropriées.