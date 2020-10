BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM) : 300 dinars, l’accès à la forêt récréative

Certains citoyens qui ont à leur disposition un moyen de transport ont l’habitude d’aller à la forêt récréative communale de Benabdelmalek Ramdane, après le phare, pour se prélasser en famille dans un décor écologique, gratuitement. Depuis quelques jours, a-t-on appris, que l’accès à cette forêt est devenu désormais payant et le prix du ticket d’accès coute 300,00 Dinars. Donc, les visiteurs doivent savoir que les lieux sont devenus sécurisés et paisibles. Ce qui n’était pas le cas dans le passé quand certaines familles durent s’en aller dans la précipitation, dérangés et déçus par l’intrusion de voyous dont la plupart venaient motorisés. Il est vrai que la déception est au rendez-vous pour ceux qui venaient pour faire un pique-nique, jugeant que le prix du ticket d’accès est trop salé du moment qu’il n’y a pas de règlementation en la matière et du coup, ils changent d’avis et vont ailleurs le temps de trouver un coin de remplacement tranquille. Certains ont poussé le bouchon plus loin en qualifiant ce ticket à 300,00 Dinars de « vol déguisé » et il va à contre-sens de la médiatisation faite récemment à l’occasion de la journée mondiale du tourisme du 27 septembre passé .Avec cette tarification d’accès à la forêt de Benabdelmalek Ramdane, la notion de tourisme écologique et rurale est ébranlée et mise à mal sérieusement. Certains estiment qu’en vérité il n’y a aucune base rationnelle de calcul pouvant justifier le prix d’accès à la forêt et que c’est un tarif arbitraire qui lèse le petit tourisme populaire des citoyens modestes.