BENABDELMALEK RAMDANE : Le wali inaugure un bureau de Poste et un stade de proximité

Hier, le 8 mai 2018, la localité de Benabdelmalek Ramdane, connue pour son caractère touristique et semi-agricole a accueilli une délégation de wilaya conduite par M. Mohamed Abdennour Rebhi, accompagné des autorités civiles et militaires ainsi que des Elus. Ces derniers ont célébré la commémoration du 8 mai 1945 en rendant hommage à qui de droit, en cette occasion. En marge du rituel cérémonial qui eut lieu à la mémoire des Chouhada, le wali a procédé à l’inauguration d’équipement d’utilité publique, en l’occurrence, d’un nouveau bureau de poste, récemment achevé, sis au niveau de la localité de « Rouaouna ».Ce nouvel établissement postal vient en effet répondre à une pressante demande de services pour les quelque 2000 habitants de Ben Abdelmalek Ramdane et ses environs. Par ailleurs, un nouveau stade de proximité, tapissé de gazon artificiel, a également été inauguré pour le plus grand bonheur des nombreux jeunes qui vont disposer désormais d’un espace footballistique qui va leur procurer des moments de loisirs sains, dans la pratique d’un sport très prisé.