BENABDELMALEK RAMDANE : 13 ‘’harraga’’ dont 8 subsahariens interceptés

Les éléments du groupement territorial des gardes-côtes de Mostaganem sont parvenus aux premières heures de la journée du lundi 24 décembre 2018, à mettre en échec une énième tentative d’émigration clandestine au large de la côte ‘’est’’ de Mostaganem, selon un communiqué de ce corps de sécurité. En ce sens, une patrouille des gardes-côtes a intercepté une embarcation à moteur, à 10 miles marins au nord-est de Benabdelmalek Ramdane à 37 km de Mostaganem. Cette embarcation avait, à son bord, 13 personnes dont 8 étrangers de différentes nationalités africaines. Les mis en cause ont été débarqués au port de Mostaganem où ils ont reçu les soins nécessaires, avant de se soumettre aux procédures juridiques et administratives et leur remise aux services de sûreté compétents. Les ‘’harraga’’ feront ultérieurement l’objet de poursuites judiciaires.