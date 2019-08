BENABDELMALEK RAMDANE : 01 mort dans un grave accident de la route

Les accidents de la route ne cessent d’endeuiller quotidiennement plusieurs familles à travers la wilaya de Mostaganem, notamment durant cette saison estivale. En effet, les éléments de la protection civile de la wilaya sont intervenus dans un grave accident qui a eu lieu au niveau de la route menant vers la plage de Benabdelmalek Ramdane, (daïra de Sidi Lakhdar). La cause de ce grave accident, survenu suite à un dérapage d’une moto de grosse cylindrée, faisant plusieurs tonneaux, serait du à l’excès de vitesse, en plus du poids de la dite moto. Le choc était si violent, ce qui a causé le décès sur place du conducteur de la moto âgé de 20 ans, qui fut victime de blessures graves et profondes. Tandis que son coéquipier âgé de 22 ans, a été victime de blessures de divers degrés de gravité, suite auxquelles il a reçu les premiers soins sur place. Les deux victimes ont été transportées par la suite vers le centre de santé de Hadjadj. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les services concernés afin de déterminer les causes exactes de cet accident, a-t-on ajouté. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée durant ces jours , en prévision de la rentrée sociale , par les citoyens au niveau des routes afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent et alourdissent le bilan de vies humaines et endeuille de nouvelles familles. Rappelons que les mêmes services ont mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de signaler n'importe quel incident.