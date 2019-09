L’association de la « médecine alternative et de la phytothérapie » de Hadjadj a organisé et animé, lors de la journée d’hier, samedi 28 septembre 2019, une journée d’études qui a été consacrée à la médecine chinoise et au traitement de certaines maladies, par l’acupuncture. Cet événement s’est tenu au niveau de la localité de Benabdelmalek Ramdane où se sont regroupés plusieurs docteurs en médecine, spécialisés dans ce domaine de médecine alternative, a-t-on appris récemment.