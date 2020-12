BELLOULADI (SIDI BEL ABBES) : Arrestation de deux individus dont un mineur

Suite à des renseignements fiables parvenus à leurs services, les éléments de la sûreté urbaine de Bellouladi, 6 km au sud de Sidi Bel Abbès, viennent d'arrêter 2 personnes dont 1 mineur, âgés respectivement de 40 et 17 ans, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Les deux malfaiteurs sont impliqués dans une affaire de détention d'une quantité de kif traité, destinée à la commercialisation. Lors de l’arrestation des deux mis en cause, les éléments de la police urbaine ont aussi découvert 25000,00 da, une somme revenant sûrement de leur activité illicite. Toutes les dispositions nécessaires ont été élaborées avant leur présentation par devant le procureur près le tribunal qui les a placés sous mandat de dépôt.